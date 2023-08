Das gilt um so mehr, als die internationalen Börsen in den vergangenen Monaten teilweise stark gestiegen sind. "Angesichts der extremen Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes und der hohen Sorglosigkeit der Anleger wächst die Gefahr eines fulminanten Rückschlags", warnte Analyst Eugen Keller vom Bankhaus Metzler. "Insbesondere da noch immer nicht abschliessend geklärt ist, was dauerhaft hohe Zinsen für die Konjunktur und damit die Gewinnentwicklung der Unternehmen bedeuten."