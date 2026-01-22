Vodafone gewannen knapp drei Prozent. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf «Buy» belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende habe er erst ein Jahr später erwartet.