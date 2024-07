Die Investoren fokussieren sich weiterhin auf die angelaufene Bilanzsaison der Unternehmen sowie auf weitere geldpolitische Entwicklungen. Am Montag senkte Chinas Notenbank die Leitzinsen, um der andauernden Wirtschaftsschwäche des Landes zu begegnen. In der neuen Woche stehen unter anderem von Alphabet , Tesla , LVMH und anderen grossen europäischen Unternehmen wichtige Quartalsberichte an. Von konjunktureller Seite dürften die Märkte vor allem auf Daten zum US-Wirtschaftswachstum und zum PCE-Preisindex achten.