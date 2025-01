Eine Kreise-Meldung zu einer möglicherweise nicht ganz so aggressiven US-Zollpolitik sorgte für Erleichterung und gute Vorgaben aus Fernost. «Die Marktteilnehmer in Asien haben überwiegend positiv auf die Spekulation reagiert, dass die geplanten US-Strafzölle eventuell sukzessive und über mehrere Monate hinweg angehoben werden könnten», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. «Das würde einen potenziellen Inflationsschock in den USA verhindern und der US-Notenbank mehr Handlungsspielraum verleihen.»