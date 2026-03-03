Mit Kühne+Nagel geriet ein weiterer Schweizer Wert nach anfänglichen Gewinnen mit in den Abwärtsstrudel. Nach der Vorlage der Geschäftszahlen von 2025 am Morgen verlor die Aktie bis zur Mittagszeit 2,3 Prozent. Allerdings könnte der Konzern von der Lage im persischen Golf noch profitieren. «Geschlossene Flughäfen im Zusammenhang mit dem Krieg im Nahen Osten führen dazu, dass kurzfristig alternative Luftfrachtlösungen gefunden werden müssen; in solchen Situationen gewinnen die Dienstleistungen von Kühne+Nagel an Bedeutung und Wert», hiess es in einem Kommentar der ZKB./mf/stw