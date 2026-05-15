Auch Technologiewerte schwächelten. Sie folgten damit Verkäufen in Fernost, wo die Nachhaltigkeit des Booms im Bereich der Künstlichen Intelligenz hinterfragt worden war. Auch die soliden Zahlen des Halbleiterausrüsters Applied Materials boten dem Sektor keine Unterstützung. ASML sanken um 4,7 Prozent. Allerdings befindet sich die Aktie nach Rekorden im laufenden Monat noch immer auf hohem Niveau./mf/jha/