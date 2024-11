Laut dem Marktbeobachter Steve Clayton vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown bleiben die europäischen Aktienmärkte von Unsicherheit geprägt. Sie orientierten sich dabei auch am durchwachsenen Handel in Asien und den schwachen Vorgaben von den US-Börsen, denn in New York waren am Freitagabend vor allem die an der Nasdaq versammelten Technologiewerte stärker unter Druck geraten. Am Markt hiess es, es bestünden weiterhin Bedenken hinsichtlich der potenziell inflationären Wirtschaftspolitik unter Führung von Donald Trump.