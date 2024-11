Im Bankensektor schlossen Societe Generale an die starke Vortagesentwicklug an und gewannen 3,3 Prozent. Nach überraschend guten Zahlen am Donnerstag stimmten Analysten verschiedener Banken Lobeshymnen an. So erhöhten Citigroup und Morgan Stanely ihre Einstufungen für den französischen Banktitel.