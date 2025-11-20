Im Banksektor ragten Aktien von BNP Paribas mit einem Plus von fünf Prozent hervor. Die französische Grossbank will ihren Kapitalpuffer stärken und kauft zugleich eigene Aktien zurück. Die Quote des harten Kernkapitals soll bis 2027 auf 13 Prozent steigen. In den Aktienrückkauf steckt das Institut 1,15 Milliarden Euro, das Rückkaufprogramm soll noch im November starten. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem klaren Signal der Stärke.