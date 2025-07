Was die laufende Berichtssaison angeht, fällt die Bilanz für die Europäer bisher allerdings ebenso ernüchternd aus wie die Zollverhandlungen mit den USA. «Bislang haben nur 55 Prozent der Unternehmen die Erwartungen übertroffen und bleiben damit unter dem langfristigen Durchschnitt von 57 Prozent», stellte Mathieu Racheter, Head of Equity Strategy Research bei Julius Bär, fest. Ganz anders dagegen in Übersee. «In den USA übertrafen 86 Prozent der S&P-500-Unternehmen die Gewinnerwartungen und lagen damit deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt von 75 Prozent.»