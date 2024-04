Die europäischen Börsen haben sich am Freitag von den Vortagesverlusten erholt. Die Stabilisierung der Wall Street im Handelsverlauf am Donnerstag stützte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte am Mittag um 0,74 Prozent auf 5003,28 Punkte. Der französische Cac 40 zog mit 0,8 auf 8088,27 Punkte ähnlich stark an, während der britische FTSE 100 sich dank starker Rohstoff- und Öltitel sogar um 1,34 Prozent auf 8029,99 Punkte erhöhte.