Zu der Erholung trugen günstige Inflationsdaten bei. In der Eurozone hatte sich die Inflation im März weiter abgeschwächt. Die Inflationsrate ging auf 2,2 Prozent zurück, von 2,3 Prozent im Monat zuvor. Es war der zweite Rückgang der Teuerung in Folge. «Im Gegensatz zur US-Notenbank Fed, die es mit einer hartnäckigen Inflation deutlich oberhalb des Zielwerts zu tun hat, kann die EZB auf ihrem Zinssenkungskurs bleiben», so Volkswirt Michael Herzum von Union Investment. «Wir erwarten bis Juni noch zwei Senkungen bis auf zwei Prozent beim Einlagesatz.»