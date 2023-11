Analyst Pierre Veyret vom Broker Activtrades sprach von einer Konsolidierung nach den vorherigen Gewinnen. Zudem stehen Reden von US-Notenbankmitgliedern an. «Die Aussagen der US-Notenbanker dürften das Interesse der Investoren finden», betonte Marktexperte Andreas Lipkow. «Nachdem die Finanzmärkte in den letzten Handelstagen den Zinsanhebungszenit in den USA eingepreist haben, könnte jede gegenteilige Aussage zu einer nennenswerten Kurskorrektur an den Finanzmärkten führen.»