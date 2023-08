Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,41 Prozent auf 4311,29 Punkte. Der französische Cac 40 legte um 0,31 Prozent auf 7347,70 Zähler zu. Am Londoner Aktienmarkt, wo am Vortag kein Handel stattgefunden hatte, ging es um 1,35 Prozent auf 7437,48 Punkte nach oben. Damit wurden die Vortagesgewinne der internationalen Börsen nachgeholt.