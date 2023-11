Die europäischen Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf an Dampf verloren. Hatten die Vorgaben der Wall Street anfangs noch Schub gegeben, schmolzen die Gewinne bis zum Mittag zusammen. Dazu trugen die sinkenden US-Futures bei. Der EuroStoxx 50 trat am Mittag auf der Stelle. Der französische Cac 40 entwickelte sich vergleichbar. Auch der britische FTSE 100 kam nicht vom Fleck.

03.11.2023 12:02