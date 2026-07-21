Europäische Rüstungsaktien setzten ihre jüngste Erholung fort. Treiber vor allem für die britischen Werte war, dass der neue britische Premier Andy Burnham überraschend den früheren Verteidigungsminister John Healey zum Finanzminister gemacht hatte. Laut Citigroup-Analyst Charles Armitage ist die Ernennung von Healey eine erfreuliche Nachricht für den Rüstungssektor. Healey habe seinen vorherigen Rückzug als Verteidigungsminister mit fehlenden Finanzmitteln begründet. BAE Systems stiegen um 3,3 Prozent.