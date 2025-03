Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag erneut nachgegeben. Am Tag des sogenannten grossen Verfalls an den Terminbörsen verlief der Handel vergleichsweise ruhig. Der EuroStoxx 50 sank um 0,37 Prozent auf 5.430,90 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gab der britische FTSE 100 um 0,42 Prozent auf 8.665,76 Punkte nach. Etwas besser hielt sich der Schweizer SMI , der 0,16 Prozent auf 13.075,50 Punkte einbüsste.