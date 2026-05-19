Europas Aktienmärkte haben nach leichten Kursgewinnen zu Wochenbeginn am Dienstag erneut zugelegt. Dass es zunächst keinen neuen Angriff der USA auf den Iran geben soll, hielt die Hoffnungen auf eine baldige Einigung im festgefahrenen Nahost-Konflikt am Leben. Die Ölpreise sind zwar etwas gesunken, liegen aber weiter auf hohem Niveau, was weiter Inflationsängste schürte.