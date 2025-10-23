In der Kursentwicklung spiegelte sich die wachsende Vorsicht wider. «So ist nach einem optimistischen Wochenstart und der Hoffnung auf eine schnelle Lösung aller Probleme die Zuversicht an den Börsen bereits wieder verflogen», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. «Gleichzeitig nehmen die Unsicherheiten wieder zu, was die Lösungen der schwelenden militärischen und Handelskonflikte auf diplomatischer Ebene angeht.»