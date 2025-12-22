Die stärksten Aufschläge verzeichnete der Rohstoffsektor , der damit seine jüngste Rally fortsetzte. In London gewannen Papiere von Minenbetreibern wie Rio Tinto , Glencore und Antofagasta bis zu 1 Prozent. Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf den strategischen Engpass bei Kupfer. Der KI-Boom halte die Nachfrage nach Chips - und damit nach Kupfer - hoch. Gleichzeitig belasteten Defizite in wichtigen Minen sowie der zusätzliche Bedarf durch Elektrifizierung, Erneuerbare Energien und Rüstung das Angebot.