An den europäischen Aktienmärkten ist es am Montag weiter abwärts gegangen. Eine Mixtur aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen belastete die Stimmung. Nach den starken Daten zum Arbeitsmarkt in den USA am Freitag und einer zugleich wegen Inflationssorgen getrübten Verbraucherstimmung herrscht zunehmend Unsicherheit über die künftige Zinspolitik der Notenbank Fed. Der Spielraum für weitere, von Anlegern erhoffte Zinssenkungen scheine geringer zu werden, zumal die vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump avisierten Zölle die Inflation weiter antreiben dürften, sagte ein Marktbeobachter.