Immobilienwerte erholten sich von den Abgaben am Vortag und setzten damit ihre volatile Entwicklung fort. Etwas verhaltener ging es bei den Ölwerten zu. Shell kündigte zum Kapitalmarkttag weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Demnach können sich die Aktionäre ab dem zweiten Quartal auf eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent einstellen. Die Aktie legte allerdings nur moderat zu. Analysten wiesen darauf hin, dass man sich am Markt mehr erhofft habe.