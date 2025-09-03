Für den Schweizer SMI ging es zur Wochenmitte um 0,80 Prozent auf 12.185,20 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,45 Prozent auf 9.158,07 Punkte.
Im marktbreiten Stoxx Europe 600 , der am Vortag nur Verlierer ausgewiesen hatte, notierten fast alle Subindizes im positiven Bereich. Ganz vorne lagen die Bergbautitel , die damit den Rückschlag vom Vortag wieder wettmachten.
Der Technologiesektor zeigte sich ebenfalls stabilisiert, was auch positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-Internetriesen Google geschuldet sein dürfte. Die Aktien des Mutterkonzerns Alphabet steuern mit klaren vorbörslichen Gewinnen auf weitere Rekorde zu, nachdem ein lange erwartetes Gerichtsurteil die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Konzerns verworfen hat. Demnach soll Google nicht gezwungen werden, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied der zuständige Richter in Washington.
Einziger klarer Verlierer in Europa war am Mittwoch derweil der Versichererindex . Hier bestimmen seit dem Rekordhoch vor fast zwei Wochen Gewinnmitnahmen das Bild. Ein ähnliches Bild zeigten die Aktien des Branchenvertreters Swiss Life , die nach Halbjahreszahlen als SMI-Schlusslicht 2 Prozent einbüssten./gl/jha/
(AWP)