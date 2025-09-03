Der Technologiesektor zeigte sich ebenfalls stabilisiert, was auch positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-Internetriesen Google geschuldet sein dürfte. Die Aktien des Mutterkonzerns Alphabet steuern mit klaren vorbörslichen Gewinnen auf weitere Rekorde zu, nachdem ein lange erwartetes Gerichtsurteil die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Konzerns verworfen hat. Demnach soll Google nicht gezwungen werden, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied der zuständige Richter in Washington.