Auf wenig Interesse im freundlichen Marktumfeld stiessen dagegen defensive Werte. Die Branchenindizes für die zuletzt stark gelaufenen Lebensmittel- und Getränkehersteller verzeichnete moderate Verluste. Ähnlich sah es bei den Aktien von Öl- und Gaskonzernen aus angesichts der weiter sinkenden Ölpreise. Rohöl aus der Nordsee notiert dank der Hoffnung auf ein endgültiges Ende des Iran-Kriegs inzwischen wieder auf dem Vorkriegsniveau.