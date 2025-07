Die Titel von Stellantis büssten 2,2 Prozent an Wert ein und waren damit das Schlusslicht im EuroStoxx-50-Index. Die Bank of America hatte die Aktien von «Buy» auf «Neutral» abgestuft. Analyst Horst Schneider erwartet am 29. Juli einen «sehr schwachen» Halbjahresbericht und sieht den Autokonzern schlecht positioniert in Europa. Die Papiere seien im bisherigen Jahresverlauf zwar um gut 30 Prozent gefallen, noch sei es aber zu früh, um auf Schnäppchenjagd zu gehen, so Schneider./edh/men