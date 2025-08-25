Vor dem Wochenende hatten Signale für eine anstehende Leitzinssenkung in den USA den Leitindex der Eurozone noch ein Stück näher an sein Rekordhoch vom März dieses Jahres gebracht. Zu Wochenbeginn fehlte ihm etwas die Kraft. Der Zinssenkungsoptimismus scheint verpufft, während es geopolitisch mit Blick auf die Friedensbemühungen für die Ukraine keine wirklichen Fortschritte gibt. Für den Schweizer SMI ging es am Montag um 0,32 Prozent auf 12.226 Punkte nach unten.