Der EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 0,29 Prozent auf 5.340 Punkte nach und knüpfte so an seinen schwächeren Juni-Auftakt an. Ein von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für dieses Jahr schwächer diagnostiziertes Weltwirtschaftswachstum hinterliess auch gewisse Spuren. Anleger bleiben ausserdem vorsichtig im Vorfeld des am Donnerstag erwarteten Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank.