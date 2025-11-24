Schwäche zeigten die Aktien von Rüstungskonzernen, zu denen in London jene von BAE Systems und in Paris jene von Thales mit Abschlägen von bis zu 2,4 Prozent zählen. Hier belasteten die Fortschritte im Ringen um einen Friedensplan für die Ukraine. Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf gemeinsam einen verbesserten Entwurf erstellt. US-Aussenminister Marco Rubio sprach in Genf von «enormen Fortschritten». Selbst im Falle einer Einigung bleibt aber noch der russische Präsident Wladimir Putin als wohl grösste Hürde für eine Einigung.