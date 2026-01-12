Die Aktien von Heineken wurden mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent von einem Chefwechsel belastet. Dolf van den Brink hat bekannt gegeben, dass er den Brauereikonzern Ende Mai verlassen wird. Er soll danach im Zuge des Übergangs aber noch beratend zur Verfügung stehen für seinen jetzt gesuchten Nachfolger. Laut Simon Hales von der Citigroup kommt sein Ausscheiden zwar nicht völlig unerwartet, aber früher als gedacht.