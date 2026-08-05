Die europäischen Aktienmärkte haben gegen Mittwochmittag kaum verändert tendiert. Damit stellte sich nach den Gewinnen zu Wochenbeginn mit neuen Rekordhochs eine zurückhaltende Tendenz ein. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einer dünner werdenden Luft an den Märkten und wachsender Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Rückenwind hatte in der laufenden Woche bislang vor allem die Aussicht auf eine Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran verliehen.