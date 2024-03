Am «Footsie»-Ende sackten die Aktien von JD Sports um mehr als fünf Prozent ab. Die Anleger verschreckte der schwache Ausblick des US-Konkurrenten Nike . An der Index-Spitze schnellten die Anteilsscheine von Phoenix Group um fast zehn Prozent in die Höhe. Der Versicherer hatte mit seiner Ausstattung mit Eigenmitteln positiv überrascht./la/jha/