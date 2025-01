Aus Branchensicht hatten europaweit Technologiewerte die Nase vorn mit einem Plus von 2,4 Prozent. Der US-Softwarekonzern Microsoft hatte in einem Blog-Eintrag angekündigt, allein im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren stecken zu wollen. Das liess die Kurse der Chip-Titel diesseits des Atlantiks zulegen. So zogen unter den besten Werten im EuroStoxx Infineon und ASML um jeweils 4,6 Prozent an.