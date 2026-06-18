Ausserhalb der Eurozone entwickelten sich die Aktienkurse am Donnerstag verhaltener. Auch hier stand die Geldpolitik im Fokus. Der Schweizer SMI sank um 0,15 Prozent auf 13.794 Punkte. Damit zollte er dem guten Lauf der vergangenen anderthalb Wochen ein wenig Tribut. Dass die Schweizerische Nationalbank den Leitzins wie erwartet ein weiteres Mal bei null Prozent beliess, sorgte für einige Schwankungen, bewegte unter dem Strich aber wenig.