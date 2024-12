Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es in Europa kaum. MediaForEurope (MFE) stand wieder einmal mit Spekulationen zu ProSiebenSat.1 sowie Kursgewinnen von knapp 3 Prozent im Fokus. Die italienische Zeitung «Il Messagero» berichtete, dass der Medienkonzern, der mit fast 30 Prozent an dem deutschen TV-Unternehmen beteiligt ist, mit Banken über einen 3,4 Milliarden Euro schweren Kredit verhandelt. Quellen nennt der Bericht nicht. Ob mit dem Kredit eine Übernahme von ProSiebenSat.1 finanziert werden soll, wollte MFE auf Nachfrage der Zeitung nicht kommentieren. Die ProSiebenSat.1-Titel zogen um fast 11 Prozent an.