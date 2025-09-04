Im Pharmabereich gingen die Kursentwicklungen am Donnerstag teils deutlich auseinander. Sanofi -Titel sackten nach klinischen Studiendaten am EuroStoxx-Ende um fast zehn Prozent ab. Damit blieben sie nur knapp über ihrem Anfang August markierten Tief seit dem Jahr 2022. Sanofi erreichte laut einer Mitteilung mit dem Mittel Amlitelimab gegen bestimmte Ekzme zwar alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte einer Phase-III-Studie. Doch gibt es laut dem Pharmaexperten Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan auch Kritikpunkte. So sei der Vorteil durch die Behandlung geringer als gedacht - und auch kleiner im Vergleich zum bisherigen Sanofi-Kassenschlager Dupixent.