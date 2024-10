Von diesen Vorgaben profitierten Rohstoff-, Auto- und Luxuswerte, die allesamt mehr oder minder stark von der Nachfrage aus China abhängen. So gewannen etwa Kering fünf Prozent und LVMH drei Prozent. Enttäuschende Zahlen von EssilorLuxottica belasteten nur anfänglich. Der Brillenkonzern hatte den Umsatz im Sommer nicht so stark gesteigert, wie am Markt erhofft worden war. Die Aktie tendierte zuletzt kaum verändert.