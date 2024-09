Neue Massnahmen Chinas zur Stützung seiner Wirtschaft kamen gut an. «China lockert seine Geldpolitik, versorgt die Banken mit Geld und will so schliesslich dem kränkelnden Immobiliensektor unter die Arme greifen», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. «Mit den heute angekündigten Massnahmen will die Regierung in Peking das Vertrauen sowohl der eigenen Bürger als auch des Auslands und schliesslich der Investoren in die Wirtschaftsmacht China zurückgewinnen.» Das habe gerade den exportorientierten Branchen zu Auftrieb verholfen.