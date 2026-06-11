Die EZB wird am Nachmittag wegen der Auswirkungen des Iran-Kriegs ihren Leitzins wohl anheben. Volkswirte gehen fast einhellig von einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus. Höhere Energiepreise infolge des Konflikts sorgten für steigende Inflationserwartungen, was die Notenbank unter Handlungsdruck setzt. Im Blick stehen wie immer die Signale für die weitere Richtung der Geldpolitik, die Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung geben dürfte.