Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge angesichts des am Donnerstag anstehenden Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) in Grenzen. Zudem nahen US-Inflationsdaten, welche wichtig für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche sind.

12.09.2023 11:58