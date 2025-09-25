Auch Ölwerte zählten zu den Verlierern. Die Ölpreise hatten den Anstieg der vergangenen beiden Handelstage nicht fortgesetzt. Analyst Michele della Vigna von Goldman Sachs macht zudem für 2026 Risiken für den Preis der Sorte Brent aus und sieht daher die Erwartungen an die Unternehmen in Gefahr. Die Privatbank Berenberg hatte ausserdem die Aktien von Totalenergies von «Buy» auf «Hold» abgestuft, was den Kurs leicht belastete./mf/jha/