Im Chemiesektor fielen Aktien von Akzo Nobel mit einem Kurssprung von über 17 Prozent auf. Das Unternehmen hatte bestätigt, ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams Company zurückgewiesen zu haben. Der gebotene Preis bilde den Wert von Akzo Nobel und dessen langfristige Perspektiven, einschliesslich der Vorteile der empfohlenen Fusion mit Axalta, bei weitem nicht angemessen ab, hiess es zur Begründung.