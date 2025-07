Moderat positive Signale gab es von der Konjunktur. In der Eurozone hielt sich die Wirtschaft im Frühjahr überraschend auf Wachstumskurs. In den 20 Ländern des Währungsraums legte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. «Immerhin gelingt ein kleines Wachstum, nachdem die Mehrheit der Volkswirte von einer Stagnation ausging», merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank dazu an.