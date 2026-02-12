Positiv blickten Anleger auch auf das Zahlenwerk von EssilorLuxottica . Der Brillenkonzern hatte im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund dafür war auch der Smartbrillen-Boom gewesen. Gefragt war mit Hermes zudem ein anderer französischer Standardwert. Der Luxusgüterkonzern habe einen soliden Jahresabschluss hingelegt, schrieb UBS-Analystin Zuzanna Pusz.