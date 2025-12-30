Am Abend steht noch das Protokoll der US-Notenbank an. Dieses könnte den Takt für den Beginn des neuen Handelsjahres vorgeben. «Das Protokoll wird einen spannenden Blick hinter die Kulissen erlauben», so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Die Meinungen innerhalb der Fed gehen weit auseinander - jede zusätzliche Information ist daher Gold wert, weil sie Anlegern hilft, den Zinskurs für das kommende Jahr besser auszutarieren.»