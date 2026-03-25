Marktteilnehmer äusserten sich unterdessen zurückhaltend. «Trotz der angeblichen Verhandlungen werden die Kampfhandlungen fortgesetzt», stellte Chefmarktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets fest. «Der iranische Widerstand wurde offensichtlich unterschätzt, wie auch die Ausweitung des Konfliktes auf die Golfstaaten.» Daher könne bestenfalls von einer temporären Beruhigung der Märkte die Rede sein.