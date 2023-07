Die europäischen Börsen haben ihre Gewinne am Mittwoch weiter ausgebaut. Hoffnungen auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag stützten. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,93 Prozent auf 4326,57 Punkte. Der französische Cac 40 entwickelte sich mit plus 0,83 Prozent auf 7279,64 Punkte ähnlich stark, während der britische FTSE 100 um knapp ein Prozent auf 7354,01 Zähler anzog.

12.07.2023 12:01