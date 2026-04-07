Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Dabei gab das US-Ultimatum an den Iran erneut die Richtung vor. «Nach Gerüchten um eine erneute Verlängerung des Ultimatums, den Verhandlungsbemühungen von fünf befreundeten Staaten und acht beteiligten Geheimdiensten hat sich die Stimmung auf dem Börsenparkett wieder etwas aufgehellt», so Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Broker CMC Markets. «Die Anleger gehen nun davon aus, dass es zumindest mittelfristig zu einem Waffenstillstand im Nahen Osten kommen könnte.» Die Frist, die Trump Teheran zur Öffnung der Strasse von Hormus ursprünglich gesetzt hatte, läuft nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.