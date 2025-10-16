Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen Geschäft angesichts der laufenden Berichtssaison. «Der Handelstag wird einmal mehr von den Ereignissen in Frankreich flankiert», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu und seine Mitte-Rechts-Regierung haben den ersten von zwei Misstrauensanträgen der Opposition überstanden. Der Vorstoss der Linkspartei fand in der Nationalversammlung nicht die nötige Mehrheit. Dass die Regierung bei der noch ausstehenden Abstimmung über einen separaten Antrag der Rechtsnationalen gestürzt wird, ist unwahrscheinlich.