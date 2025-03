Stärkster Sektor waren die Ölwerte. Hier zogen die Aktien des Schwergewichts Shell um 1,9 Prozent an. Der Ölkonzern will in den kommenden Jahren stärker sparen und die Ausschüttungen an seine Aktionäre steigern. So sollen bis zum Jahresende 2028 die strukturellen Ausgaben um insgesamt fünf bis sieben Milliarden Dollar sinken, wie das Unternehmen anlässlich eines Kapitalmarkttages mitteilte.