Aktien von Vestas gaben nach den Vortagesgewinnen 1,5 Prozent nach. Der Windturbinenhersteller warb im zweiten Quartal deutlich weniger Aufträge ein als vor einem Jahr. Der Auftragseingang sackte um 44 Prozent ab. Vestas begründete dies mit der Unsicherheit der Kunden mit Blick auf politische Richtungsentscheidungen - insbesondere in den USA unter dem Windkraftskeptiker Donald Trump.